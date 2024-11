'Existe uma falha no ensino jurídico', diz professor sobre racismo na PUC

A sociedade brasileira é marcada por essa desigualdade social e racial e por pessoas que são orgulhosas de ocuparem a posição mais privilegiada nesse espaço. Então, temos os alunos que recebemos, mas temos também um projeto de educação que não está, de fato, nem sempre funcionando. Acho que esses eventos mostram que existe uma falha muito grave no ensino jurídico, que permite que jovens que estejam com um, dois anos de faculdade, ainda se valham desses instrumentos classistas e racistas para se ofenderem.

Wallace Corbo, professor de direito

Após a repercussão dos vídeos e a identificação dos alunos que fizeram as ofensas, ao menos dois escritórios de advocacia disseram ter demitido os estagiários que apareciam nas imagens. Para ele, esse movimento também é representativo e não aconteceria há 10 anos.

A gente até tem que marcar um momento muito importante que é de os escritórios sentirem que precisam dar uma resposta para a sociedade e de fato se manifestarem, ou pelo menos alguns deles, rapidamente. Isso já é algo muito inovador, que talvez nós não víssemos 10 anos atrás.

Wallace Corbo

