Mulher perde dinheiro com apostas, forja sequestro e pede R$ 50 mil ao pai

Pedido de resgate foi feito a outros familiares e a amigos da mulher. Ela foi presa após diligências da polícia na quarta-feira (20). A PCERJ não detalhou como ela foi encontrada.

Suspeita foi solta após audiência de custódia. Ela responderá com medidas cautelares, entre elas, a proibição de contato com o pai e com as testemunhas do crime.