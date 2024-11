Arma e denúncia por ameaças: as polêmicas envolvendo o apóstolo Rina

Em julho, a 9ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) instaurou um inquérito policial para apurar o caso. "A mulher foi ouvida. A ocorrência foi registrada como ameaça, difamação, injúria, lesão corporal, violência doméstica, falsidade ideológica e violência psicológica contra a mulher", nota da Polícia Civil.

Rinaldo estava proibido de chegar a menos de 300 metros da esposa, de familiares dela e de testemunhas do processo. Ele chegou a ter uma arma apreendida por ordem judicial. Também na ocasião, a assessoria de imprensa do líder evangélico disse que a pistola estaria "registrada e guardada num cofre de um clube de tiro, com todos os documentos atualizados".

Ele negava as acusações, e, antes de ser afastado pelo Conselho Deliberativo da igreja, já havia anunciado que se retiraria da liderança da igreja para cuidar da mulher, que disse sofrer de ansiedade.

O caso foi a público depois que Nathan Gouvea, filho de Denise de um casamento anterior, divulgou um vídeo com trechos de uma discussão do casal. Gouvea disse, inclusive, que o líder religioso planejava internar sua mãe em uma clínica psiquiátrica.

O próprio Nathan disse ter sido vítimas das agressões de Rina, a quem chamou de "morde e assopra" numa entrevista ao UOL. Na ocasião, o empresário relatou que era agredido com chutes na cabeça e ameaçado pelo padrasto. Rinaldo negou novamente as acusações. "O apóstolo Rinaldo Seixas nega categoricamente as falsas afirmações apontadas pelo enteado. Tem confiança de que todas as denúncias se mostrarão infundadas após as investigações e apreciação pelo Ministério Público e Poder Judiciário".