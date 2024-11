Botos são flagrados brincando com jacaré-açu de 5 metros; veja o vídeo

Dois botos-cor-de-rosa foram flagrados brincando com a cauda de um jacaré-açu no rio Itaporá, no sul de Roraima. O vídeo foi gravado em 1º de novembro.

O que aconteceu

Imagens mostram botos seguindo o jacaré-açu, o maior do mundo, que pode chegar a 5 metros. Um deles acompanha o movimento do jacaré, e o outro brinca com a cauda, tentando morder.

Vídeo foi feito por turista que visitava a região. O biomédico Jhonatha Barros contou ao UOL que filmou os botos a pedido da filha Mariana, de 8 anos. "Fui para uma pescaria com três amigos e ela pediu para eu fazer imagens do boto. Eu gosto muito de natureza, tirar fotos e comprei um drone para fazer essas imagens. Foi a primeira vez que levei o drone", explicou. "Já no último dia de pescaria, a gente parou em um lugar para pegar iscas e subi o drone quando vi a movimentação dos botos. Foi quando percebi que começaram a seguir o jacaré".