Passageiros nos trilhos e lentidão: falha no Metrô causa transtornos em SP

Outros passageiros relatam espera de até 1h para entrar em um trem na Barra Funda. Também há relatos de pessoas passando mal dentro dos trens lotados.

Operação está em processo de normalização no trecho das estações Santa Cecília e Itaquera, informou o Metrô de São Paulo. Entre Santa Cecília e Barra Funda, há restrição de velocidade por causa da presença de passageiros na passarela de emergência. "Funcionários estão no local para orientar e retirar as pessoas da área para liberar a circulação dos trens".

Metrô diz que problema foi causado por interferência em equipamento da via na região da estação Tatuapé. A falha começou por volta das 6h40. "O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados".

Passageiros são orientados a usar a CPTM como alternativa. A integração foi liberada nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

Todo dia tem problema @metrosp_oficial , vcs desligam as luzes e o ar-condicionado no túnel? As pessoas passam mal não só pelo calor abafado, mas tmb pelo susto, se toquem pic.twitter.com/D7b3JWbd8O -- Larissa Santos (@Larissa05780594) November 26, 2024