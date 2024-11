MP pede inelegibilidade de Caiado por abuso de poder político nas eleições

O Ministério Público Eleitoral pediu a inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), por suposto abuso de poder político durante as eleições municipais em Goiânia.

O que aconteceu

Jantares realizados no Palácio das Esmeraldas "tiveram nítido caráter eleitoral", segundo o MPE. Os eventos teriam beneficiado a candidatura da chapa apoiada por Caiado —do prefeito eleito, Sandro Mabel (União), e da vice Coronel Claudia (Avante). A legislação não permite a realização de eventos eleitorais em locais como sedes de governo.

Parecer do Ministério Público cita que ação compromete a "legitimidade e a normalidade do pleito". "Os eventos tiveram ampla divulgação na mídia e redes sociais, pelo que ostentam gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e a normalidade do pleito, estando, portanto, caracterizado o abuso do poder político", afirma o órgão em documento.