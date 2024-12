Casa de luxo em SP é tomada por lama pela 3ª vez em 1 mês: 'Risco de matar'

Jack Sulsik, 69, presidente da Sociedade de Amigos do condomínio Recanto Inpla, denunciou o caso no Ministério Público de São Paulo, em Cotia. Mas, segundo ele, ação não andou. "Começamos a ver retroescavadeiras derrubando árvores. E a gente sabe que esse tipo de autorização para derrubar uma árvore, por exemplo, leva meses. Está acontecendo uma catástrofe. Eu tenho o direito de achar estranho", criticou.

Desejo dos moradores é de que área seja transformada em um parque para a população. "Que seja destinado a todos, uma bela área de uso público", disse o morador Leandro Vieira, 44.

O que diz a Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Habitação e Urbanismo de Cotia informou que o projeto foi aprovado após análise técnica e que está em conformidade com a legislação municipal vigente. Em nota, a pasta esclareceu que está acompanhando e cobrando da empresa responsável pela obra para que todas as providências sejam tomadas no sentido de reparar os danos causados aos vizinhos e a terceiros.

A prefeitura também ressaltou as alterações no Plano Diretor e na Lei de Uso e Ocupação do Solo obedeceu rigorosamente aos ritos legais. "Com reuniões preparatórias, audiências públicas em toda as regiões do município e ampla divulgação na mídia local. A região da Granja Viana, inclusive, esteve entre as regiões que receberam reunião preparatória e audiência pública.

Segundo a gestão, a prefeitura não está inerte à situação vivida por moradores do entorno. Nesta sexta-feira (29), uma equipe fez uma vistoria no local e uma nova avaliação da situação. "Sobre o embargo da obra, há o temor, por parte desta secretaria, que esta situação possa gerar novas consequências para o entorno em caso de chuva. Portanto, há a expectativa de que a empresa consiga, junto à Justiça, a continuidade dos trabalhos, cumprindo as exigências reparadoras e priorizando todas as ações necessárias para estancar os impactos da obra garantindo que não haverá novas ocorrências mesmo que chova. No local, algumas pessoas estão executando serviços emergenciais necessários para conter passagem de lama para a casa dos vizinhos, caso ocorram novas chuvas a qualquer momento", segundo nota enviada ao UOL.