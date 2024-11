O que repórter da Globo viu antes do IML chegar na Chacina da Candelária

Novidade nas telas da Netflix, "Os Quatro da Candelária" retrata as histórias de jovens sobreviventes da chacina no Centro do Rio, ocorrida em 1993. A repórter Sônia Bridi, 60, foi a primeira repórter a chegar ao local e descreveu, anos mais tarde, o que viu na cena do crime.

O que aconteceu

A Globo foi a primeira emissora a chegar à Igreja da Candelária, com a repórter Sônia Bridi. Ela contou como foi a cobertura do caso e a chegada ao local antes dos carros do Instituto Médico Legal (IML).