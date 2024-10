Quem é o médico suspeito de matar esposa com sorvete e Zolpidem no RS

Nas redes sociais, Baptista mantém um perfil discreto. Suas publicações no Instagram são restritas a seguidores autorizados, com apenas 11 postagens. No Facebook, suas postagens abordavam causas sociais, como a proteção animal e a doação de sangue.

Ele também postava vídeos com temas ligados à saúde mental e neurolinguística. Em 2018, ele republicou um vídeo da TV Cultura, uma edição do Café Filosófico, em que o psicoterapeuta Ivan Capelatto fala sobre a importância da frustração para a saúde mental. Em 2019, compartilhou um vídeo com "as melhores respostas das celebridades para perguntas machistas".

Seu último post público foi em 2022, um vídeo sobre o poder das palavras. Baptista republicou um vídeo do professor de oratória e coach motivacional Mohammed Qahtani, em que ele fala sobre o pode construtivo e também destrutivo que há nas palavras.

Referências ao médico nos mecanismos de busca são limitadas. Existem apenas quatro processos registrados em seu nome no portal JusBrasil, incluindo um movido pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento. Ele não possui perfil no LinkedIn, reduzindo sua presença em plataformas profissionais.

O que aconteceu

A investigação aponta que, no dia do crime, Baptista teria oferecido à esposa um sorvete contendo Zolpidem. Este medicamento é usado para induzir sono. Após consumir o sorvete, Patrícia teria adormecido, e então o médico teria aplicado injeções de medicamentos hospitalares, como Succitrat e Midazolam. A polícia encontrou a embalagem do sorvete com vestígios do doce e frascos vazios dos medicamentos na residência do casal.