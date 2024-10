'O que descobri ao trocar 50 cartas e visitar o maníaco do parque 10 vezes'

'Escrevi para 8 e ele me respondeu'

"Sou fonoaudióloga e sempre tive de estudar um pouco sobre a área da psiquiatria para exercer meu trabalho. Na pandemia, meus atendimentos abrandaram pelo isolamento social.

Por indicação de um amigo, assisti à série 'Mindhunter' [que investiga a psicologia do assassinato], que me fez pensar muita coisa. A ideia de escrever um livro foi amadurecendo com o tempo e a curiosidade.

Escrevi uma carta para oito reclusos de Portugal e do Brasil. Desses, só um me respondeu: o Francisco [de Assis Pereira, conhecido como maníaco do parque]. Confesso que foi a última pessoa que pensei que fosse me responder.

Simone Lopes Bravo

Ele foi muito solícito: queria saber do projeto, receber minha visita. Foi uma carta direta, parecia que estava feliz e se disse 'convertido'.