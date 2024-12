'Perplexo': comandante da PM admite 'falhas' após homem ser jogado de ponte

Policial nas ruas é "maior defensor dos direitos humanos", diz comandante. Ele pediu "desculpas ao cidadão" e à família dele. "Fica aqui a minha colocação como desculpas aos familiares, a esta pessoa que foi arremessada, isso não reflete o nosso trabalho", disse.

Uma instituição com 90 mil homens, que trabalha 24 horas por dia atendendo 30 milhões de ocorrências vai ter sim uma taxa de falha. Somos humanos.

Coronel Cássio Araújo de Freitas, à GloboNews

Policial é ouvido nesta terça-feira. O responsável pela ação não teve identidade divulgada, mas a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que todos os policiais envolvidos no caso foram afastados das ruas e cumprem trabalhos administrativos.

Sobre as câmeras, nós temos nesta operação três policiais, eles estavam com as câmeras [corporais] e as imagens destas câmeras estão sendo analisadas neste momento na nossa corregedoria.

Coronel Cássio Araújo de Freitas, à GloboNews

Jovem arremessado de ponte não teve ferimentos graves, segundo fontes na polícia. Ele passou a ser perseguido por PMs da Rocam após fugir de uma abordagem quando conduzia uma moto sem placa por volta das 23h deste domingo em Diadema, na Grande São Paulo.

Ele foi interceptado pela PM em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, após perseguição de 2 km. De acordo com o registro policial, os agentes não encontraram nada ilícito durante a abordagem, pouco antes de o jovem ter sido arremessado da ponte. Na cena registrada em vídeo por uma testemunha, há a participação de ao menos quatro policiais militares.