Lotérica avisa? Tem de ir à agência? O que fazer se ganhar na Mega-Sena

Um apostador de Araras (SP) soube pela atendente da lotérica que o bolão do qual participou levou R$ 74,7 milhões na Mega-Sena. Ele acordou com a ligação: "Você está milionário". O aviso foi uma exceção, porque a funcionária o conhecia e havia registrado a aposta do bolão. Quem tem de descobrir se ganhou é o próprio apostador.

O caminho até o prêmio

A Caixa não tem obrigação de avisar os vencedores. Uma decisão judicial de 2020 reafirmou que o resgate do prêmio é responsabilidade exclusiva do ganhador. No caso da Mega da Virada de 2020, um prêmio de R$ 162 milhões foi revertido ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) porque o vencedor não reclamou no prazo de 90 dias. A decisão apontou que não há obrigação da Caixa em identificar ou avisar vencedores.

Acha que ganhou? O primeiro passo é conferir os números sorteados. Os números podem ser verificados no site oficial da Caixa, em aplicativos ou diretamente em lotéricas. A conferência e a guarda do bilhete ou comprovante eletrônico são responsabilidades do jogador.