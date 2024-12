Como é teste psicológico que reprovou PM que matou jovem negro em SP

Vinicius de Lima Britto, policial que matou um jovem negro com 11 tiros pelas costas em frente a um mercado no Jardim Prudência, Zona Sul de São Paulo, na noite do dia 3 de novembro, havia sido reprovado por descontrole emocional no exame psicológico da Polícia Militar de São Paulo.

Como é o exame

Etapa crucial do processo seletivo. O exame psicológico da PM-SP é uma etapa crucial do processo seletivo, destinada a avaliar se os candidatos têm o perfil comportamental adequado para as exigências da função policial. Recentemente, a avaliação foi estruturada em três dias distintos, cada um com foco em diferentes aspectos psicológicos e comportamentais.

Cada etapa do exame tem foco próprio de avaliação: testes de personalidade, de aptidão e entrevista psicológica. Os testes psicológicos mais comuns nesses concursos incluem o teste palográfico, TAC (Teste de Atenção Concentrada), teste de raciocínio lógico e os inventários de personalidade, segundo artigo publicado no site especializado do curso preparatório em carreiras militares General Telles Pires.