'Você está milionário': ganhador da Mega acordou com ligação dos sonhos

No fim do dia, ela resolveu tentar com mais dois clientes por WhatsApp. Um deles nem respondeu, apenas mandou o comprovante do Pix. "Mandei um áudio para ele dizendo que era o último jogo. Ele pagou na hora. Nesse caso, coloco o nome e o CPF do cliente no jogo e fica registrado, mesmo que o papel se perca. Só ele poderia retirar o prêmio", explicou.

Após o expediente, quando já estava em casa, a gerente ligou dizendo que o prêmio tinha saído para algum dos bolões que Bruna tinha vendido. "Tinha certeza no meu coração que era esse último bolão. Quando liguei meu computador no dia seguinte, confirmei", disse. Ela avisou o cliente na hora.

Ele estava dormindo, falei para ele que tinha vencido e que levou R$ 25 milhões. Ele respondeu que precisava trabalhar. Disse: 'Amigo, esquece o trabalho, você está milionário'. Bruna Sampaio, 28, atendente de lotérica

Ela conta que o cliente ficou sem acreditar no que estava acontecendo. "Disse que ele foi dormir pobre e acordou rico", contou Bruna, rindo.

Apesar do prêmio milionário, a atendente diz não se arrepender de ela mesma não ter comprado o bolão. "Fiquei muito feliz por ser um cliente meu. A gente sempre fica na expectativa quando vende os bolões. Quero que Deus o abençoe e que ele faça bom uso", falou.