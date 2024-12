Salaro: Testemunha viva do erro de PMs corre risco e precisa de segurança

Quer dizer, além do depoimento que tem que ter, ele [Marcelo] precisa de uma segurança a partir desse ponto. Vai ser uma testemunha para o resto do inquérito. Ele vai depor na Justiça e, eventualmente, vai ter de ficar frente a frente com os policiais para tentar identificá-los. Isso vai levá-lo a correr um risco.

Que tipo de proteção o estado vai dar a este rapaz e à família dele? E também às outras testemunhas que viram os policiais disfarçados rondando a região e procurando por quem tenha visto o momento da ação irregular e criminosa dos PMs? Quem vai dar proteção a eles? O Marcelo é uma testemunha além de vítima .

Valmir Salaro, colunista do UOL

Repercussão do caso

Ao todo, 13 agentes que atenderam à ocorrência foram afastados de suas atividades pelo governo do Estado. Eles são integrantes do 24º Batalhão, de Diadema, na Grande São Paulo. O agente que jogou o militar no córrego foi identificado como Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, lotado na Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Moto) do 24º Batalhão.

A vítima prestou depoimento nesta sexta na 2ª Delegacia Seccional (Sul), no bairro do Brooklin, segundo apurou o colunista do UOL Josmar Jozino. Ele chegou ao distrito policial acompanhado de uma advogada e, segundo agentes policiais, ainda estava bastante assustado com o trauma vivido no final de semana. O rapaz havia saído de São Paulo, com medo de sofrer novas represálias dos PMs, e tinha ido para uma cidade no interior do estado.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem sido pressionado a demitir Guilherme Derrite, diante do número crescente de denúncias de violência policial e letalidade no estado de São Paulo. O governador, no entanto, descartou essa possibilidade ao ser questionado por jornalistas. "Olhe os números. Você vai ver que está [fazendo um bom trabalho]", disse ele, sem explicar quais números seriam esses.