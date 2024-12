Tarcísio defende Derrite e cita 'estatísticas', mas não explica quais

Segundo o dado mais recente, alguns crimes violentos no estado caíram, mas outros tiveram alta. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os homicídios tiveram queda de 3,3% de janeiro a outubro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Na mesma comparação, furtos caíram 4% e roubos diminuíram 15%. Já as lesões corporais seguidas de morte tiveram aumento de 56%.

Repúdio a casos de violência

Tarcísio condenou o caso do PM que atirou um homem da ponte na zona sul da capital paulista. Ele ressaltou que a vítima saiu com ferimentos leves, mas reconheceu que "o que aconteceu foi muito ruim", mas que o governo vai tomar providências. De janeiro a setembro desse ano, a PM matou 474 pessoas no estado.

Ontem, o governador já havia repudiado o caso do homem atirado da ponte. Ele afirmou que esse e outros casos, como o de um PM de folga que matou um homem com 11 tiros pelas costas, "serão investigados e rigorosamente punidos".

Homenagem na Câmara

Tarcísio recebe hoje na Câmara, em Brasília, uma Medalha do Mérito Legislativo. A homenagem ao governador foi proposta pelo deputado federal Gilberto Nascimento (PSD-SP) e será entregue pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL)