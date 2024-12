PM que matou jovem negro no Oxxo é preso em SP após decisão da Justiça

Polícia Militar deverá apresentar cópia do prontuário funcional completo do réu. "Incluindo todos os exames psicológicos a que foi submetido quando de seu ingresso na Polícia Militar e após. Cobre-se a resposta a cada vinte dias", aponta a decisão.

O UOL apurou que Vinícius já foi reprovado, em 2021, no teste psicológico realizado para entrar na Polícia Militar de São Paulo. Os profissionais que analisaram o agente apontaram "descontrole emocional" e tendência a "agir fortemente por meio de condutas instáveis e imprevisíveis", tendo uma personalidade "instável". Ele foi aprovado posteriormente no concurso.

Entenda o caso

Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, foi morto após furtar itens de limpeza no Oxxo da avenida Cupecê, no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro. Um vídeo compartilhado pelo tio do jovem, o rapper Eduardo Taddeo, mostra o rapaz caindo no chão, na porta do estabelecimento, após escorregar. Vinicius, que estava de folga e no caixa do local, percebe que Gabriel se levanta e tenta pegar os itens furtados e o atinge nas costas diversas vezes.

Em nota após o crime, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o caso era investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Também ponderou que exames periciais foram solicitados e que outras diligências estavam sendo realizadas para esclarecer os fatos.