MP pede prisão de policial que matou jovem negro com 11 tiros em SP

Testemunhas podem ser intimidadas pelo policial, diz o órgão. A nota também aponta que um atendente da loja, ao prestar depoimento, deu uma versão diferente da mostrada nas câmeras de segurança. Para o promotor, isso pode sinalizar "intimidação do denunciado".

Policial cometeu outras mortes em circunstâncias semelhantes, afirmou MP. O órgão ressaltou que Vinícius é investigado por outras três mortes em 10 meses de atividade policial.

Se mantido em liberdade, certamente o denunciado causará temor às testemunhas.

Ministério Público, em manifestação pedindo prisão de PM que atirou em jovem negro

Relembre o caso

Gabriel Renan da Silva Soares foi morto por um policial militar de folga. Ele tinha 26 anos e foi baleado com 11 tiros na frente do OXXO da Avenida Cupecê, no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo, em novembro.