Dono de BMW pagou R$ 25 mil para trocar peça que causou mortes em SC

O dono da BMW que foi encontrado morto com amigos em 1º de janeiro em Balneário Camboriú (SC) pagou R$ 25 mil para trocar a peça do carro que causou a morte do grupo. A falha mecânica liberou monóxido de carbono no interior do veículo, causando a asfixia dos ocupantes.

O que aconteceu

Thiago de Lima Ribeiro, 21, queria aumentar a potência e o ruído do escapamento do carro, segundo denúncia do Ministério Público. Em julho de 2023, ele procurou a mecânica de Jhones Smith Jesus da Silva, em Goiânia, para realizar o serviço.

Serviço foi terceirizado. A customização substituiu o catalisador do veículo, responsável por reduzir os gases poluentes emitidos pelo motor do veículo, dentre eles, o monóxido de carbono, por um pedaço de tubo conhecido como downpipe.