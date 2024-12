PMs procuraram jovem jogado de ponte 'para terminar o serviço', diz família

Vieram para terminar o serviço [e matar o jovem]. Ele ainda está com a testa machucada por causa da queda e muito assustado, ainda mais depois de saber que 'os polícia' [sic] veio atrás dele aqui. Ele foi jogado de uma ponte e só não morreu porque Deus não quis, porque não era a hora dele.

Parente do jovem jogado da ponte

A parente, que pediu para não ser identificada, disse ainda que o jovem deixou a casa onde morava "por medo da polícia" e que estava em um baile funk quando foi agredido antes de ser jogado da ponte. "Ele trabalha como motoboy e não é bandido. Nunca colocou o pé dentro de uma delegacia. Só estava no lugar errado e na hora errada".

Um morador, cuja identidade também foi mantida sob anonimato, disse que os policiais militares à paisana estão à procura do jovem desde o começo da semana. "Estavam todos de fuzil, mostrando a foto do jovem aos moradores e perguntando: 'Você conhece esse cara?'. Agora, os moradores estão com medo até de ficar na rua, porque não estão acostumados com a presença de pessoas armadas".

0:00 / 0:00

O que se sabe sobre o caso

O jovem foi abordado após ser perseguido por policiais militares em motocicletas. Segundo registro policial, a vítima conduzia moto sem placa e, após ser abordada em Diadema, foi perseguida por cerca de 2 km até a Cidade Ademar, zona sul de São Paulo.