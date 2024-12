Chuvas em SC deixam maior cidade do estado debaixo d'água

No Rio Grande do Sul cidades registraram volume menor de chuva. Em Horizontina foram 96 mm em 24 horas. Já Palmeira das Missões teve 82 mm e Passo Fundo 81 mm, conforme a MetSul.

Expectativa de 200 mm de chuva em alguns municípios. Conforme a MetSul, a chuva forte é provocada por uma frente fria que está sendo impulsionada por uma massa de ar polar frio de forte intensidade para essa época do ano. "A MetSul Meteorologia projeta volumes acima de 100 mm numa extensa área que vai do Norte do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e chega ao Paraná, mas devem ser esperadas marcas perto e acima de 200 mm em muitos municípios. Algumas áreas podem anotar em cinco dias acumulados tão altos quanto 250 mm a 300 mm com risco de marcas localizadas superiores de 300 mm a 400 mm, em particular no Paraná", observa a MetSul.