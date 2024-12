Mulher branca é levada à DP por racismo e intolerância religiosa no RJ

Uma mulher branca foi encaminhada na tarde de sábado (7) à 16º DP (Delegacia de Polícia), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, sob suspeita de ter praticado crimes de intolerância religiosa e racismo em um hotel no mesmo bairro.

O que aconteceu

Crimes teriam sido cometidos dentro do Américas Barra Hotel, no Barra da Tijuca. As vítimas, mulheres negras e de religiões de matrizes africanas, estavam no local para o seminário do Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que debateu políticas públicas para o combate à intolerância religiosa.

Mulher foi conduzida por policiais militares à delegacia e autuada em flagrante, segundo a Polícia Civil. O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia, mas testemunhas afirmaram que ela é de São Paulo. A polícia também não informou se a suspeita está detida ou se foi liberada. O caso foi encaminhado à Justiça.