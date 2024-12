PM apreende 'carro-cofre' com maconha e cocaína escondidas no painel

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu hoje (8) um "carro-cofre" na cidade de Taubaté, região do Vale do Paraíba, com drogas e material usado para lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

O veículo transportava seis tijolos de maconha e 38 porções de cocaína escondidos no painel. O acesso à droga era liberado por meio de um mecanismo instalado na direção do veículo.

Uma espécie de botão permitia ao motorista puxar a parte do painel que envolve a tela de vídeo ou o rádio, a depender do modelo. Os entorpecentes estavam guardados na parte de trás, sem que pudessem ser identificados em uma simples blitz, segundo mostra um vídeo publicado nas redes sociais da corporação.