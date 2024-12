Kotscho: 'Primeiro a polícia atira, depois é que pede o documento'

Tarcísio tem sido pressionado a demitir Guilherme Derrite, diante do número crescente de denúncias de violência policial e letalidade no estado de São Paulo. O governador, no entanto, descartou essa possibilidade ao ser questionado por jornalistas.

A polícia de São Paulo é a cara do Derrite, o sujeito afastado da Rota porque matou muito bandido. A polícia de São Paulo é uma polícia com autorização para matar ou para espancar. É uma polícia desprovida do mínimo de senso de moralidade. Essa polícia tem que ser revista .

Tales Faria, colunista do UOL

Em maio, ao consultar a certidão criminal de Derrite apresentada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a revista Piauí revelou que o ex-policial militar foi investigado por 16 homicídios, num período de três anos e nove meses, em seis inquéritos abertos contra ele.

Em 2021, o próprio Derrite admitiu os assassinatos ao falar sobre a sua saída da Rota, uma modalidade de patrulhamento da polícia paulista. "Porque matei muito ladrão. A real é essa, simples. Pá!"

STF atende pedido da Defensoria

Nesta segunda, Barroso atendeu a pedido da Defensoria Pública e decidiu manter o modelo atual de gravação ininterrupta dos dispositivos, e seu acionamento automático, conforme sistema implantado no governo anterior, de João Doria (PSDB).