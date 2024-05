Tarcísio e Derrite usam mudanças em câmeras da PM como trampolim político

O deputado se refere à portaria editada pelo ministério da Justiça na terça-feira (28). Ela define diretrizes para o uso das câmeras corporais pelas polícias do país. A portaria, porém, dá margem para os estados não aderirem à modalidade da gravação ininterrupta, considerada bem sucedida em programas em funcionamento.

Vaivém de Derrite sobre as câmeras

Ambições políticas de Derrite. "Ele tem feito questão de se manter em evidência, tendo em vista sua atuação performática na Operação Escudo e também na votação do PL sobre a saída temporária [as "saidinhas"] na Câmara dos Deputados", diz Ediane.

Mudanças de opinião de Derrite têm relação com anseios políticos. Deputados ouvidos pelo UOL afirmam que a postura "menos conflituosa" do secretário demonstrada no evento do governo federal sobre as câmeras reflete um posicionamento político. O vaivém sobre as câmeras também mostraria que o ex-capitão da Rota busca não se distanciar da parcela da sociedade que rechaça a letalidade policial vista em operações como a Escudo e a Verão.

Em março, secretário citou preço como argumento contra as câmeras. Em uma reunião na Alesp, Derrite afirmou que preferia as tornozeleiras eletrônicas. "Prefiro monitorar o criminoso, é mais barato, com o preço de uma tornozeleira eletrônica chegando a quase um terço do de uma câmera corporal".

Pesquisa mostrou que custo com câmeras corporais não chega a 1% dos gastos da PM. Dados da plataforma Justa apontam que gastos com câmeras foram de R$ 93 milhões —o equivalente a 0,7% do empenhado pela Polícia Militar. Ao considerar os gastos também da Polícia Civil, o valor é 0,47% dos gastos.