Previsão do tempo aponta fim de semana chuvoso em boa parte do Brasil

Já no Mato Grosso do Sul, o alerta é de perigo para tempestade. Chuva pode chegar aos 100 mm no estado, com ventos intensos (entre 60 e 100 km/h), além da possibilidade de granizo.

Confira a previsão de temperatura para as capitais do Centro-Oeste no sábado (14):

Brasília: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Campo Grande: mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Cuiabá: mínima de 25ºC e máxima de 33ºC

Goiânia: mínima de 21ºC e máxima de 32ºC

Já no domingo (15), não deve chover no sul do Mato Grosso do Sul. Restante do Centro-Oeste deve receber pancadas de chuva. Confira a previsão de temperatura para as capitais do Centro-Oeste no domingo:

Brasília: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Campo Grande: mínima de 19ºC e máxima de 29ºC

Cuiabá: mínima de 25ºC e máxima de 32ºC

Goiânia: mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

Nordeste

Para o sábado (14), há alerta de perigo potencial para chuvas intensas em parte da região. O aviso atinge quase todo o Maranhão, uma pequena parte do Piauí e área da Bahia próximo à divisa com os estados de Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Nessas regiões, a chuva pode chegar a até 50 mm, com ventos intensos (entre 40 e 60 km/h).