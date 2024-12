Viatura da PM atropela homem em Sorocaba e deixa local sem prestar socorro

Uma câmera de monitoramento de uma das ruas da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, flagrou o momento em que uma viatura da Polícia Militar atropela um homem que atravessava a via. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que a policial que conduzia o veículo foi afastada e que um Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto para apurar o caso e a atuação dos outros agentes envolvidos na ocorrência.

A data da ocorrência, entretanto, não foi informada.

"A conduta dos policiais não condiz com os protocolos, princípios e valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo", disse a SSP-SP.

A pasta afirmou também que uma outra equipe da PM socorreu a vítima e a levou para o Centro Hospitalar de Sorocaba (CHS).

Pelas imagens das câmeras, obtidas pela TV TEM, filial da TV Globo, é possível ver a viatura avançando pela rua em alta velocidade.

O carro desvia de algumas crianças que estavam com bicicletas na via, segue reto e atinge o pedestre que cruzava a rua. O homem fica caído no chão, enquanto a viatura segue caminho sem prestar socorro.

A identidade do rapaz atropelado e seu estado de saúde não foram informados.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, mas não teve retorno até a publicação deste texto.