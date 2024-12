Igreja corta preço de ingresso para Ano-Novo no Allianz; vip custa R$ 3.500

O que aconteceu

Inicialmente, o ingresso mais barato disponível custava R$ 55 (com taxas), mas esgotou rapidamente. No entanto, os valores elevados das áreas premium geraram polêmica nas redes sociais, com internautas questionando a cobrança para um evento religioso. Uma jovem comentou, decepcionada com a cobrança de ingressos: "Acredito que esse não seja o evangelho de fato!". Outra escreveu: "Triste ver como o evangelho virou negócio".

O líder evangélico e pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também criticou a prática. Sem citar o evento da igreja Lagoinha de Alphaville, Malafaia disse: "Tudo é business, tudo é grana. Fazem uma virada num estádio para levar crente dos outros, contratam pregadores e cantores a peso de ouro porque eles não têm pregadores e cantores próprios".

O que é o Ano-Novo da Lagoinha em Alphaville

O evento, marcado para 31 de dezembro, promete uma virada "histórica", segundo a descrição oficial, e contará com apresentações de artistas gospel, como Ana Nóbrega, Isaías Saad, Eli Soares, Banda Morada e Fernandinho, além de mensagens de pregadores, incluindo os pastores da igreja, André Fernandes e Quezia Cadimo.