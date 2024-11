'Virou negócio': igreja aluga estádio em SP para Ano Novo e gera polêmica

A Primeira Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville (SP) prepara um grande evento para a virada do ano: o "Vira Brasil 2025". Na descrição do evento há uma frase convidativa: "Faça parte de uma virada histórica!". Com previsão de diversas apresentações de cantores gospel e de conhecidos pregadores, a organização divulgou as atrações: André Fernandes e Quezia Cadimo (os pastores da igreja), Alpha Music, Ana Nóbrega, Isaías Saad, Eli Soares, FHOP, Victor Hugo, Ronny Oliveira, Sued Silva, Banda Morada, Fernandinho, Richard Gordon, Camila Vieira e Paulo Vieira.

O que é o réveillon da Lagoinha em Alphaville

O "Vira Brasil 2025" acontecerá no Allianz Parque e promete reunir mais de 40 mil pessoas. "Vamos transformar o Allianz Parque em um palco de avivamento, onde cada nota, cada palavra e cada voz ecoará com o poder de uma nova era!", diz a campanha do evento.

Nas redes sociais, o evento tem dividido opiniões. Entre os fãs dos músicos e dos pastores famosos, percebe-se apoio ao evento; por outro lado, há muitas críticas de pessoas que ficaram sabendo do "Vira Brasil" pela força do algoritmo ou de posts patrocinados. Uma jovem comentou, decepcionada com a cobrança de ingressos: "Acredito que esse não seja o evangelho de fato!". Outra escreveu "mais uma agenda de fim de ano para encher bolsos"; e também houve quem lamentasse: "triste ver como o evangelho virou negócio".