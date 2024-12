Justiça torna réu e mantém preso suspeito de matar porteiro em Perdizes

A Justiça de São Paulo tornou réu e manteve a prisão preventiva (por tempo indeterminado) de Emilio Swoboda Vigatto, suspeito de matar um porteiro a facadas em Perdizes, bairro nobre da zona oeste da capital paulista.

O que aconteceu

Denúncia foi aceita porque há "indícios de autoria e materialidade do delito". A decisão, assinada pela juíza Celina Maria Macedo Stern no dia 13 de dezembro, ainda manteve a prisão de Emilio visto que permanecem os fundamentos que levaram à conversão da prisão em flagrante do acusado para preventiva. O preso morava no prédio onde a vítima, o porteiro Gabriel Araújo, trabalhava e confessou o crime quando foi detido.

Magistrada ainda determinou que o distrito policial responsável pela investigação encaminhe 12 laudos periciais que ainda faltam nos autos. Entre eles estão o exame necroscópico da vítima, o laudo de exame pericial do aparelho celular do réu, das facas apreendidas e confronto entre os itens apreendidos com o acusado —incluindo roupas— com o sangue do porteiro.