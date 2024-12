Depois de 7 anos, ela vai comemorar o Natal: 'Descobri que não é pecado'

Patrícia descreve como a religião a isolava de informações externas e impunha rígidas regras sobre o que consumir. "Eles nos privavam de consultar qualquer assunto sobre as Testemunhas de Jeová fora do site oficial da religião, porque consideram que fora desse ambiente as notícias são inverídicas."

Foi navegando no TikTok que ela se deparou com relatos de ex-membros, o que despertou sua curiosidade. "Vi pessoas dizendo que a religião era extremista. Já tinha algumas dúvidas, e isso me fez começar a pesquisar. Então, no mês passado, entreguei a carta exigida para oficializar minha saída."

Essa decisão, no entanto, trouxe consequências difíceis. "As pessoas que saem da igreja não são bem vistas porque estão 'abandonando a Jeová'. As pessoas da congregação deixaram de falar comigo e me consideram 'apóstata' ( renúncia da fé ou doutrinação."

Um novo Natal

Para Patrícia, o processo de reconstrução pessoal inclui o resgate do espírito natalino.