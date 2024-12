Agentes da CPTM assistem a briga de passageiros sem intervir em SP; vídeo

Dois seguranças da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foram filmados assistindo a uma briga entre passageiros dentro de um trem da linha 10-Turquesa sem interromper o conflito, em São Paulo.

O que aconteceu

Dois homens, um vestido de branco e um de preto, começaram a brigar no interior do vagão. A confusão aconteceu por volta das 17h30 próximo à estação Tamanduateí da linha Turquesa, na segunda-feira (16), informou a CPTM.

Em um vídeo do momento, é possível ver eles se xingando inicialmente e na sequência batendo um no outro. O de branco cai no chão após ser golpeado e o homem de preto continua a dar tapas e socos nele, atingindo sua cabeça e seu rosto.