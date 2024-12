Homem é preso por engano após mandado com assinatura falsa de juíza de SC

Um morador do Gama, no Distrito Federal, foi preso por engano por causa de um mandado de prisão com a assinatura falsificada de uma juíza de Blumenau, em Santa Catarina.

O que aconteceu

O homem de 48 anos procurou a Polícia Civil do Distrito Federal para registrar uma ocorrência de invasão de privacidade no último dia 11. No entanto, quando estava na delegacia, o homem foi informado de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Na ocasião, o sujeito foi detido.

Mandado de prisão havia sido expedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No documento de prisão preventiva constavam os dados pessoais do homem morador do Gama, mas a ordem de prisão partiu da assinatura eletrônica de uma juíza com atuação em Blumenau.