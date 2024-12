Chuva causa alagamentos e deixa moradores ilhados em São Paulo; veja vídeo

A Avenida 9 de Julho é um eixo importante de conexão na capital paulista. A via liga o centro da cidade a outras regiões estratégicas, como a Avenida Paulista e a Marginal Pinheiros, além de outras rotas importantes no município.

Outros pontos de alagamento em São Paulo

Defesa Civil confirma transbordamento de córregos. Segundo o órgão, os córregos Ponte Rasa, Três Pontes e Itaim transbordaram durante a chuva, mas os níveis já foram normalizados. A entidade afirmou que a situação caminha para o fim dos estados de atenção na cidade.

Vias importantes ficaram intransitáveis. O CGE informou que a Avenida Brasil, a Rua Padre Viegas e o Túnel João Paulo II, entre outros, tiveram alagamentos graves, tornando-se intransitáveis em ambos os sentidos.

Chuva intensifica lentidão no trânsito. Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram que a chuva provocou congestionamentos em todas as regiões da cidade. A zona leste apresentou o pior índice, com 220 km de lentidão, seguida pela zona oeste, com 152 km.