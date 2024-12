Corpos de vítimas de acidente na BR-116 estão no IML de Belo Horizonte

Legistas no IML estão fazendo a identificação das vítimas. A identificação dos corpos será feita com base em análise de DNA, arcada dentária e impressões digitais. Ainda não há previsão para a conclusão do trabalho.

Após o acidente, corpos foram retirados do local da colisão e levados a um posto médico em Teófilo Otoni. No fim da tarde deste sábado, foram levados em um caminhão frigorífico para o IML de Belo Horizonte.