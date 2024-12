Marinha resgata mais um corpo e mortes chegam a 10 após queda de ponte

A Marinha resgatou neste domingo (29) o corpo de mais uma vítima da queda da ponte sobre o Rio Tocantins. As equipes também já localizaram outro corpo preso na cabine de um caminhão, mas ainda não o retiraram das águas.

O que aconteceu

Das 17 pessoas desaparecidas após a queda da ponte, 10 foram localizadas até o momento. Destas vítimas, 9 já tiveram os corpos resgatados, e a décima é a que está presa na cabine do caminhão e ainda não foi retirada. A Marinha coordena as buscas desde o acidente no último dia 22.

As buscas não têm data para terminar. A operação é complexa devido à profundidade do rio, que chega a 48 metros no local do acidente. Segundo a Marinha, há 87 agentes participando dos resgates no local do acidente e outros 20 que participam remotamente, em Belém (PA).