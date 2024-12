Valor Mega da Virada 2024: saiba quanto custa para jogar este ano

A quantidade de números escolhidos para cada jogo na Mega da Virada 2024 (de 6 até 20 dezenas) define o valor final.

Valor por número de dezenas

6 números: R$ 5,00

7 números: R$ 35,00

8 números: R$ 140,00

9 números: R$ 420,00

10 números: R$ 1.050,00

11 números: R$ 2.310,00

12 números: R$ 4.620,00

13 números: R$ 8.580,00

14 números: R$ 15.015,00

15 números: R$ 25.025,00

16 números: R$ 40.040,00

17 números: R$ 61.880,00

18 números: R$ 92.820,00

19 números: R$ 135.660,00

20 números: R$ 193.800,00

O que você precisa saber sobre a Mega da Virada

A 16ª edição da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 18h (de Brasília) do mesmo dia.