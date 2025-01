Acidentes, surto de virose e mais: o que aconteceu enquanto você desligou

Aeronave da Embraer ia de Baku, no Azerbaijão, para Grózni, na Rússia. A queda deixou 38 mortos e 29 feridos e aconteceu após o piloto tentar um pouso de emergência. As caixas-pretas estão no Brasil.

Conclusões preliminares. Informações de fontes no Azerbaijão citadas pela Reuters, indicam que o avião foi atingido por um sistema de defesa aéreo russo, e suas comunicações foram interrompidas por sistemas de guerra eletrônicos.

29 de dezembro: queda de avião na Coreia do Sul

Acidente matou 179 pessoas na Coreia do Sul Imagem: Yonhap via Reuters

Pior desastre aéreo do país. Aeronave modelo Boeing 737-800 da Jeju Air decolou de Bangkok, na Tailândia, saiu da pista e colidiu com um muro no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. O acidente deixou 179 mortos e dois tripulantes sobreviveram.

A causa do acidente não é clara. Mas os investigadores apontaram como possíveis fatores uma colisão com pássaros, uma possível falha no sistema de pouso e o muro de concreto no final da pista.