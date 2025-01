Mulher tem mais de 30% do corpo queimado após acidente com fondue em SC

Vítima teve queimaduras de segundo grau na face, no pescoço, no tórax e nos membros superiores. Com isso, mais de 30% do corpo dela foi queimado.

Explosão aconteceu ao colocar mais álcool em gel no recipiente de aquecimento do fondue Imagem: Divulgação/CBMSC

Durante o resgate, a mulher teve uma alteração no seu quadro clínico e precisou ser entubada e sedada. O procedimento foi feito de forma emergencial dentro da ambulância por um médico do SAMU.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Ruth Cardoso. O UOL entrou em contato com o hospital buscando informações atualizadas sobre seu estado de saúde e aguarda um retorno.

Em nota, o restaurante Blackpot informou que está prestando todo o suporte à vítima e sua família. "Desde o incidente, mantemos contato direto com os envolvidos, oferecendo assistência e apoio integral".

Ainda segundo a nota, os protocolos e práticas de segurança foram revisados após o acidente. O restaurante também afirmou que intensificou o treinamento da equipe, "garantindo que estejam plenamente capacitados para atuar com segurança e eficiência em todas as situações". Veja, abaixo, a nota na íntegra.