Governador da Bahia autoriza compra do livro 'Ainda Estou Aqui' para escolas estaduais

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou na segunda-feira, 6, a inclusão do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, nos acervos das escolas públicas estaduais. A obra será adquirida para bibliotecas e utilizada especialmente em projetos educativos com alunos do terceiro ano do ensino médio, de acordo com o chefe do Executivo estadual.

Em um evento de investimentos na educação, o governador afirmou que autorizou a secretária da pasta, Rowenna Brito, a comprar os livros.

A ideia é que a obra seja usada para promover debates sobre direitos humanos, ditadura militar e democracia no Brasil.