GCM mata a tiros secretário adjunto de segurança de Osasco na prefeitura

Um guarda-civil matou o secretário adjunto da Segurança de Osasco, Adilson Custódio Moreira, de 53 anos, a tiros dentro da prefeitura do município, na região metropolitana de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira, 6. Depois de negociação com o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar, o autor dos disparos, cuja identidade não foi divulgada, foi detido por volta das 19h30.

De acordo com a PM, pelo menos seis tiros foram disparados no local, mas ainda não se sabe quantos atingiram o secretário. A prefeitura diz que houve um confronto durante uma reunião e o guarda chegou a manter o secretário refém dentro de uma sala.

Ele inclusive montou barricadas e o prédio da administração municipal foi interditado durante a negociação. O aparelho detector de vida do Gate mostrou que havia apenas uma pessoa viva dentro da sala, o que permitiu aos policiais concluírem que já não havia mais reféns.