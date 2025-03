Doações luxuosas: por que fiéis entregam carros e relógios às igrejas?

Recentemente, vídeos de um culto da Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville, em São Paulo, viralizaram. Nas imagens, o pastor André Fernandes comenta sobre as ofertas recebidas durante a celebração, incluindo um relógio. Em determinado momento, ele declarou: "Tem mais um relógio aqui, é um Bvlgari. Alguém ofertaria R$ 20 mil nesse relógio?".

O que aconteceu:

Recortes desse culto viralizaram nas redes sociais e muitos classificaram a prática como heresia e questionaram a presença de um comércio dentro da igreja, em referência ao texto bíblico de João 2.13-17, no qual Jesus teria se enfurecido com pessoas que vendiam mercadorias no templo.

Essa não é a primeira polêmica envolvendo André Fernandes e sua igreja. No final do ano passado, a Lagoinha Alphaville organizou um evento de réveillon com ingressos que ultrapassavam R$ 3,5 mil. O UOL também revelou a diferenciação dada às celebridades, que têm direito a uma área VIP dentro da igreja. Recentemente, a influenciadora Maira Cardi publicou um vídeo mostrando os camarins e os privilégios oferecidos aos famosos no luxuoso templo da Lagoinha.