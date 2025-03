Começa hoje: outono trará chuvas, mas calor acima da média continua

O outono começa oficialmente hoje. A estação marca a transição entre o verão (quente e úmido) e o inverno (frio e seco) e é caracterizada pelo avanço de frentes frias, de acordo com Vitor Takao, meteorologista da Climatempo.

O que esperar do outono

Expectativa é de chuvas dentro ou ligeiramente abaixo do normal no Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com Takao, o avanço de frentes frias vai impedir volumes de chuva mais significativos. Região Norte também tem previsão de chuvas abaixo da média.

Região Sul, no entanto, tem previsão para chuvas acima da média. Isso vale principalmente para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, que costumam registrar precipitações nesta época do ano.