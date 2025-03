Conab antecipa prazo de exercício de Contrato de Opção de Venda de arroz

São Paulo, 21 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) antecipou para o fim de abril o prazo de exercício de contrato de venda de arroz adquirido por agricultores. "A companhia poderá antecipar a compra do grão adquirido por Contratos de Opção de Venda (COV) de agosto para o final do próximo mês, com pagamento de 20% acima do preço mínimo, carregado pelos custos logísticos e financeiros da colheita até a entrega do produto", informou em nota. "O governo federal abriu um crédito extraordinário para a realização da medida que tem como objetivo garantir renda ao produtor, estimular a produção para atender o consumo interno e formar estoques públicos.". Os contratos foram negociados em três leilões públicos realizados em dezembro passado. Ao todo foram firmados 3.396 contratos, com negociação de cerca de 91,7 mil toneladas de arroz. A maior parte da negociação foi realizada no Rio Grande do Sul. "As produtoras e os produtores gaúchos são responsáveis pela contratação de 58.455 toneladas do cereal, o que corresponde a 63,75% do total negociado. Os produtores gaúchos que optarem pela venda antecipada no início de maio receberão R$ 82,85 por saca." A oferta inicial foi de R$ 87,62, mas há um desconto pela diferença no período de carregamento logístico e financeiro do produto, explica a estatal.Mato Grosso é responsável por 31,54% dos lotes arrematados nos leilões. Foram 1.071 contratos negociados, o que representa um volume de aproximadamente 28,92 mil toneladas do grão. Os agricultores e agricultoras mato-grossenses que decidirem vender no início de junho o produto negociado com a Conab irão receber R$ 99,98. Se a venda for realizada no prazo final do contrato firmado, o valor a ser pago pela Conab pela saca será de R$ 107,84.