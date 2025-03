MPT resgata 35 indígenas de trabalho escravo em SP; vítimas só comiam arroz

Vítimas só comiam arroz e bebiam água de aviário. Quando os fiscais vistoriaram a casa, a única comida disponível era "arroz empapado". Os indígenas afirmaram aos agentes que não comiam sentados no chão, e tinham de beber a água disponível no aviário do local, com as galinhas que coletavam.

Escravizados foram recrutados em aldeia Amambai, no Mato Grosso do Sul. O frigorífico prometeu a eles alojamento mobiliado com camas, alimentação custeada pelo contratante e trabalho registrado, mesmo que 28 dos 35 indígenas não tivesse carteira de trabalho. Para cada trabalhador, o cacique da aldeia recebeu R$ 70 reais — totalizando R$ 2.450. Eles foram levados da aldeia há 15 dias.

Donos de terceirizada terão de pagar R$ 255 mil em indenizações. O valor compreende R$ 170 mil de multas rescisórias e R$ 85 mil em danos morais individuais. A Auditoria Fiscal ordenou a paralisação de todas as atividades da empresa, garantindo também o retorno dos indígenas à aldeia onde viviam.