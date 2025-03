Menina leva cocaína de pai à escola e 20 crianças são hospitalizadas em MG

"Está ruim" foi o que uma das crianças que provou o conteúdo do papelote disse à professora. A partir disso, ela perguntou quem havia dado a ela a "bala", e professora identificou a garota de 4 anos, que disse que as embalagens eram do pai.

Antes de ligarem para a polícia, pai da criança foi chamado na escola, pegou um papelote da mão dela e fugiu. Enquanto isso, a professora foi revistar a mochila e a mesa da menina, e encontrou os 16 papelotes.

Frente da Escola Municipal Mariana Silva Guimarães, em Itamonte - MG Imagem: Reprodução/Google Street View

Todas as 20 crianças da sala de aula foram hospitalizadas e, posteriormente, liberadas para suas respectivas famílias. Foi realizada a coleta de urina em todos para fazer exames toxicológicos. Ninguém apresentou complicações médicas.

O pai da garota tem registro de quatro ocorrências por tráfico de drogas.

PC-MG investiga a ocorrência e informa que ninguém ainda foi preso. O material coletado com a garota foi coletado e será enviado para análise.