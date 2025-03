Youtuber de direita volta a ser suspenso da UnB por atrapalhar aulas

Youtuber foi suspenso por 60 dias em dezembro do último ano. Na época, Leão foi impedido de frequentar as aulas de História da África e História do Brasil. A reitoria entendeu que as atitudes do youtuber causaram prejuízo à comunidade acadêmica, depois que aulas das disciplinas chegaram a ser paralisadas.

O UOL entrou em contato com Wilker Leão, mas não teve retorno. Este espaço segue aberto para posicionamento.

Entenda o caso

A UnB (Universidade de Brasília) abriu sindicância para investigar possíveis infrações do youtuber Wilker Leão, que ficou conhecido por chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "tchutchuca do centrão". Leão, que é estudante de história da UnB, gravou professores e alunos durante aulas e os expôs em redes sociais com milhões de visualizações.

Como mostrou o UOL em reportagem de novembro de 2024, Wilker Leão gravou aulas do curso de história da UnB e publicou em suas redes sociais alegando "doutrinação de esquerda". Nas imagens, é possível ver professores e colegas expostos, enquanto o youtuber os satiriza.

Os vídeos mostram o youtuber rindo de professores e colegas do curso. Leão está no segundo período do curso e grava as aulas desde o semestre passado afirmando que está sendo "perseguido".