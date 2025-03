Moraes segue sendo acusador parcial, e Bolsonaro parte para o esperneio

Esse comportamento foi inédito e reprovável. No entanto, a abundância de outras provas reduz o impacto dessa nulidade. Nem mesmo os advogados dos réus contestaram a existência de provas materiais. Como diz a doutrina processual francesa: "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo).

Balanço geral

No momento processual de aceitação ou rejeição da denúncia, o juiz deve transmitir serenidade e, acima de tudo, demonstrar que ainda não formou convicção sobre a culpa dos acusados. Deve estar aberto à prova que será produzida na instrução processual.

No julgamento de hoje, o recebimento da denúncia era uma decisão esperada.

Moraes, no entanto, extrapolou e ultrapassou, em diversos momentos, a linha da legalidade. Dino agiu com tranquilidade. Fux, como ex-juiz de carreira e conhecedor da teoria geral do processo, manteve-se nos limites legais. Carmem Lúcia, apesar do tom discursivo e professoral, foi equilibrada. Já Zanin, que se destacou no passado ao buscar nulidades no processo criminal contra Lula, demonstrou cautela e evitou avançar no mérito.