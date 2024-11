Youtuber de direita grava aulas e debocha de professores: 'Desrespeito'

Colegas e professores relatam que os vídeos do youtuber são editados e as falas são distorcidas. "Ele distorce as falas, edita as conversas e constrói uma situação irreal. Ele já disse abertamente que faz isso porque dá mais visualizações", disse um colega de Leão, em condição de anonimato, ao UOL.

Uma professora da UnB chegou a registrar boletim de ocorrência por difamação. A docente disse em depoimento que foi chamada de "autoritária" e que os vídeos de suas aulas chegaram ao conhecimento de seus filhos menores de idade, que se depararam com "sucessivos comentários de ódio" da base de seguidores do influenciador. A Polícia Civil do Distrito Federal comunicou que a "ocorrência foi registrada via Delegacia Eletrônica e encaminhada à 2ª DP, que está investigando o que foi narrado".

Professora é atacada com comentários ofensivos nas redes sociais Imagem: Reprodução/Redes sociais

Professores reuniram documentos e estudam acionar a Justiça no caso envolvendo o youtuber. A comunidade acadêmica assinou um termo proibindo o uso de suas imagens em vídeos publicados por Leão. Contudo, os vídeos continuam sendo publicados. Em partes, as identidades dos presentes são preservadas, mas em cortes específicos é possível ver os rostos de outros alunos e de um docente.

A UnB diz que está prestando auxílio aos docentes e alunos. Em complemento, a universidade citou que "o discente, como parte do seu processo de ensino-aprendizagem, pode fazer uso privado ou pessoal do material pedagógico que lhe é fornecido em sala de aula. Porém, qualquer modificação, alteração ou publicação, sem a devida autorização, fere diretamente os direitos autorais do docente, constituindo uma violação o seu uso para fins diversos do objetivo de estudo". Leia nota completa abaixo.

A associação que representa os docentes da universidade, a ADUnB disse que presta suporte e orientações aos professores. O UOL apurou que uma reunião está marcada para esta sexta-feira (1º) para tratar sobre uma ação judicial coletiva contra o youtuber. Estuda-se um pedido de indenização por danos morais e até sanções internas na universidade.