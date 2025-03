Polícia emite alerta para achar bebê de mulher morta após fake news no Acre

Morte da mãe

Yara Paulino da Silva, 27, morta por facção na Cidade do Povo, em Rio Branco (AC) Imagem: Reprodução

Yara Paulino da Silva, 27, foi assassinada na tarde de segunda-feira após ser espancada por um grupo de pessoas no conjunto habitacional Cidade do Povo, acusada de ter matado e enterrado o corpo da filha.

A "prova" do assassinato seria uma ossada achada próxima à casa dela. Entretanto, a informação era uma fake news: após uma perícia técnico-científica da polícia e do IML (Instituto Médico Legal), descobriu-se que os ossos, na verdade, eram de um cachorro.

Inicialmente, a informação que circulou é que o linchamento dela teria sido praticado por populares revoltados com o suposto assassinato e ocultação do corpo do bebê. Mas a polícia descobriu que o assassinato foi praticado por membros de uma facção criminosa, a Bonde dos 13, que fizeram um "tribunal do crime" para julgá-la e decidiram matá-la. Esse grupo detém o controle da comunidade onde ela vivia.

"Testemunhas apontaram que, logo no primeiro momento, [os faccionados] começaram a fazer as inquirições ainda na casa da vítima. Ela então foge da casa, mas é apanhada em seguida e, ali no meio da rua, o crime é praticado", explicou o delegado Leonardo Ribeiro, do DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), em entrevista coletiva nesta terça. "A gente já tem alguns suspeitos", completou.